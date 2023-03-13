Арестованный по делу о коррупции глава частной клиники Алмазбек Исманкулов отказался от претензий к бывшему главе Минздрава Алымкадыру Бейшеналиеву. Об этом в Facebook написал его адвокат Кайсын Абакиров.

Поэтому, сообщает адвокат, Ленинский райсуд Бишкека 10 марта прекратил рассмотрение иска Исманкулова против Бейшеналиева о защите чести и достоинства с моральной компенсацией в размере 1 млн сомов.

Исманкулов подал иск против экс-главы Минздрава в июле 2022 года. По словам директора частной клиники, Бейшеналиев, будучи госслужащим, позволял себе недопустимые для его статуса слова и действия.

Это случилось после того, как Бейшеналиев в марте того года приехал в клинику Исманкулова и, называя его «лопухом», потребовал освободить здание.

В феврале 2023 года Исманкулова отправили в СИЗО по делу о коррупции. По версии следствия, здание корпуса больницы №6, где находилась частная клиника Исманкулова, не должны были сдавать в аренду.

В результате государству нанесен материальный ущерб на более чем 93 млн сомов. Сначала Исманкулова вызвали на допрос по этому делу в качестве свидетеля, но во время допроса его статус переквалифицировали и задержали.

В марте 2023 года сотрудники мэрии Бишкека выселили клинику Исманкулова из здания городской больницы.