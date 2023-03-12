Мэрия Бишкека расторгла договор аренды с частной клиникой задержанного Алмазбека Исманкулова и освободило здание, которое они занимали.

11 марта в клинику прибыли сотрудники Департамента по управлению муниципальным имуществом и вице-мэр Нурдан Орунтаев. Они вручили сотрудникам клиники решение о расторжении договора аренды и начали выносить всю мебель клиники на улицу.

По информации мэрии, частная клиника Исманкулова занимала помещения корпуса №2 городской клинической больницы №6.

Алмазбек Исманкулов по решению суда с 12 февраля находится в СИЗО-1 Бишкека по обвинению в коррупции. По информации СМИ, еще один обвиняемый по этому делу директор Департамента по управлению муниципальным имуществом Талант Рыскулбек уулу отправлен под домашний арест

По версии следствия, чиновники мэрии, несмотря на то, что здание второго корпуса клинической больницы № 6 Бишкека не подлежит сдаче в аренду физическим лицам и острую нехватку больничных коек, «незаконно сдали в аренду с умышленным занижением арендной платы».

В результате государству нанесен материальный ущерб в более чем 93 млн сомов.

Исманкулова вызвали на допрос по этому делу в качестве свидетеля, но в ходе допроса его статус переквалифицировали и задержали.