В Кыргызстане создана государственная комиссия, которая изучит все новые дома, построенные за последние 10-20 лет, на предмет сейсмоустойчивости. Об этом в интервью телеканалу «Мир» сказал глава Кабмина Акылбек Жапаров.

Он отметил, что разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, которые произошли в феврале и стали причиной тысяч смертей, заставили власти Кыргызстана обратить внимание на строительную отрасль.

«К сожалению, 30 лет мы увлекались демократическим строительством Кыргызстана: около шести президентов, 33 правительства, нам некогда было оглядываться на все эти стороны. Но наши строители — молодцы, они выдерживали строительные нормы, которые закладывались еще в советское время. Есть еще у нас инженеры, надзорные органы. Несмотря на это, мы создали сейчас рабочую государственную комиссию, которая более пристально, через призму этой трагедии, изучит все новые дома», — сказал он.

Ранее директор института сейсмостойкого строительства Камчыбек Кенжетаев говорил, что для проверки одного многоэтажного дома на устойчивость при землетрясениях нужно около 200-300 тысяч сомов.

Два мощных землетрясения в Турции и Сирии произошли утром 6 февраля. Эпицентр находился в 26 км от города Газиантеп на юго-востоке страны, неподалеку от границы с Сирией.

Число жертв стихийного бедствия в обеих странах превысило 50 тысяч человек, еще сотни тысяч человек пострадали. В результате бедствия, полностью были разрушены тысячи зданий. По словам представительницы Программы развития ООН в Турции Луизы Винтон, экономический ущерб от февральских землетрясений в Турции может превысить $100 млрд.

На фоне этого в Кыргызстане вновь заговорили о проблеме хаотичной застройки в Бишкеке. Президент Садыр Жапаров заявил, что качество, построенных в Бишкеке многоэтажек за годы независимости оставляет желать лучшего. Он пообещал, что хаотичной застройки больше не будет, а качество новых домов будет под контролем государства.

Тем временем глава Кабмина поручил разработать проект по реформированию всей строительной отрасли.