Сторонники кремлевской политики, празднующие ограничение деятельности НПО и правощащитников, регулярно напоминают про закон об иностранных агентах в США. Это кажется им удачным примером и поводом для шуток, но я бы сказал, что они «слышат звон, да не знают где он».

Коротко, закон называется FARA(Forein Agents Registration Act).

В соответствии FARA иностранными агентами являются лица и организации, действующие от имени или по поручению иностранного правительства, то есть, если лицо или организация по контракту или по статусу исполняет распоряжения иностранного правительства. Реализация собственных проектов организации даже при иностранном финансировании не ставит организацию в подчинение донору. Поэтому российский закон об инагентах и наши законы, ограничиваюшие право на ассоциации, не имеют ничего общего с FARA.

FARA был принят в 1938 году когда возникла угроза разлагающего влияния нацистской Германии и применялись меры против американских пропагандистов нацизма, получавших финансирование из Германии.

С 1966 года FARA начал применяться против иностранного лоббизма. В США лоббистская деятельность легальна, то есть можно открыто финансировать процесс принятия законопроектов и решений правительства. Так вот, если лоббистской деятельностью занимается организация, получающая иностранное финансирование, она просто регистрируется в Минстерстве юстиции США и продолжает заниматься лоббистской деятельностью.

Однако, если деятельность лица или организации, получающего иностранное финансирование, не связана с политикой, как с борьбой за власть, то оно не признается иностранным агентом.

Здесь надо понимать, что понятие «политика» имеет два важных смысла, которые в английском языке и звучат по-разному. Есть политика, как состязание за власть, то есть то, чем занимаются политики. А есть политика, к которой может быть причастен любой гражданин, не становясь при этом политиком. Например, защита своих прав и свобод, защита прав и свобод других. В США дееспособные суды, которые отличают одно от другого.

При этом также надо понимать как работает правовая система в США, как у них соотносятся законы и судебные прецеденты, которые тоже являются источником права. Например, в одном штате, есть закон, запрещающий целоваться дольше 5 минут. Представим теоретически, что появится полицейский, который решит применить этот закон и «хлопнет» в парке влюбленных. Тогда в суде влюбленные сошлются на законы, защищаюшие неприкосновенность частной жизни. А их адвокаты сошлются на судебные прецеденты, подтвержденные Верховным судом, что правительство не может вмешиваться в интимную жизнь граждан. Полицейскому придется заплатить им компенсацию. Точно также, если FARA попытаются применить против правозащитных организаций, даже получающих иностранное финансирование, суды расценят это, как ограничение гражданских прав и свобод.

Если FARA направлен на противодействие иностранным правительствам, учавствующим через своих представителей в лоббистской деятельности, то наши законы против НПО предназначены для того, чтобы закрыть рты и ограничить гражданские права и свободы.