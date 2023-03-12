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В центре Ала-Буки в Джалал-Абадской области водитель Tiko сбил двух женщин, одна из которых несла на руках трехлетнего ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал «Короче».

Дисклеймер: в видео показан момент аварии, если вы не готовы на это смотреть, то лучше не смотрите!

В милиции Джалал-Абадской области сообщили, что пострадавшими оказались 50-летняя женщина, у которой на руках был трехлетний сын, и ее пятнадцатилетняя дочь. Их диагностировали сотрясение мозга, ушиб почки и макрогематурию.

По предварительным данным, водитель, сбившей их машины, не был пьян. Милиция начала проверку.

Водителем Tico, совершившим автонаезд, оказался местный житель, 1939 года рождения. По ДТП начата проверка. Согласно результатам анализа, на момент аварии водитель не был пьян.Сообщается, что женщины переходили дорогу в неположенном месте.