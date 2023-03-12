Президент Садыр Жапаров во время рабочей поездки в Нарынскую область поручил ввести в эксплуатацию аэропорт «Нарын» к концу 2024 года. По его словам, реконструкция здания аэровокзала находится на стадии завершения. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Фото: пресс-служба президента

Председатель правления ОАО Международный аэропорт «Манас» Манасбек Самидинов рассказал, что весной 2023 года планируется начать ремонт асфальтобетонного покрытия взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и мест стоянки самолетов.

По его словам, из-за отсутствия пассажиров аэропорт «Нарын» простаивал с 1999 года. Само здание было введено в эксплуатацию в 1964 году, а в 1974 году построили взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон.

Также Самидинов добавил, что реконструкция джалал-абадского аэропорта «Казарман» будет завершена в третьем квартале 2023 года. Пропускная способность аэровокзала составляет 40-50 пассажиров в час.

Ранее Жапаров объявил о начале строительства нового аэропорта в Караколе и ремонте аэровокзалов в Нарыне, Казармане, Кербене и Таласе. Президент пообещал, что власти «активизируют внутренние авиаперелеты»