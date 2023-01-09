«Даст Бог, в июне аэропорт сдадут в эксплуатацию и он получит статус “международного”», — надеется глава государства.

Жапаров добавил, что после сдачи аэропорта в Караколе, будут реконструированы воздушные гавани в Нарыне, Казармане, Кербене и Таласе. Президент пообещал, что власти «активизируют внутренние авиаперелеты».

Аэропорт «Каракол» был основан 1 января 1971 года, когда город носил еще название Пржевальск. По данным властей, асфальтовая взлетно-посадочная полоса аэропорта введена в эксплуатацию в 1978 году и с тех пор на ней капитальный ремонт не проводился.

7 мая 2022 года Жапаров заложил капсулу под строительство нового аэровокзала Международного аэропорта «Каракол». Он отмечал, что реконструкция аэродрома Каракола увеличит поток туристов не только летом, но и зимой. По проекту, появится новый перрон с пропускной способностью 250 пассажиров в час, а также взлетно-посадочная полоса длиной 2400 метров с пропускной способностью Embraer 190 и других аналогичных самолетов.

Тогда же президент пообещал, что до 2026 года в Кыргызстане улучшат инфраструктуру аэропортов и восстановят внутренние рейсы по стране. Он говорил, что в программу развития включены аэропорты: «Иссык-Куль», «Каракол», «Нарын», «Ош», «Джалал-Абад» и «Баткен».

В середине ноября прошлого года сообщалось, что строительные работы в аэропорту Каракола планируют закончить и сдать в эксплуатацию к концу 2023 года.