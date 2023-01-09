Стрита-арт «Прыжок воли и веры» . Фото: Станислав Спасский

В Бишкеке по улице Абдрахманова появился стрит-арт, посвящённый проблеме огромных луж на тротуарах и бездействию властей. Идея его создания принадлежит медиа-активистской инициативе Peshcom.

«На этом участке тротуара по Абдрахманова уже много лет во время непогоды образуется огромная лужа, которую и пешеходам, и велосипедистам приходится обходить. Наша команда решила привлечь внимание к этому проблемному участку с помощью стрит-арта. В этой арт-интервенции приняли участие как члены команды Peshcom, так и наши соратники и неравнодушные горожане, которые захотели присоединиться», — рассказал «Клоопу» журналист Peshcom Алексей Журавлёв.

У этого стрит-арта, говорит журналист, есть неофициальное название: «Прыжок воли и веры». Его нарисовали ещё 27 декабря, когда в Бишкеке шёл снег. Но когда он растаял и появилась лужа, арт приобрёл свою актуальность.

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