Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров из-за грязи на скотном рынке в Сокулукском районе предложил уволить акима района Курбанбека Айтибаева и объявить выговор полпреду президента в Чуйской области Нурилу Алымбаеву. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Об этом Жапаров заявил 9 января на совещании.

«С утра я был на скотном рынке в Сокулукском районе, где как для продавцов, так и для покупателей не созданы элементарные условия. Берите с собой резиновые сапоги и по выходным проводите обходы скотных рынков. Больше половины жителей страны занимаются животноводством. Создайте для них наконец комфортные условия. Примите меры и продемонстрируйте людям, чтобы каждый знал, как вы работаете», – обратился Жапаров к представителям местных властей.

Он добавил, что прошел год с момента, когда все скотные рынки должны были быть приведены в порядок.

Глава Кабмина упомянул и про ремонт на скотном рынке Сокулукского района, где уже после его посещения посыпали гравий.

«Эта работа должна была быть сделана еще в прошлом году. Надо было лишь взять вопрос на контроль. Так дело не пойдет. Это последнее предупреждение для полномочного представителя региона», — заключил Жапаров.

Жапаров посетил скотный рынок в Сокулукском районе 9 января.

«Год назад я давал поручение о необходимости наведения порядка на всех скотных рынках страны. На скотном рынке в Сокулукском районе, ситуация крайне неблагоприятная. В ближайшие дни на рынке должен быть наведен порядок. В противном случае придется предпринимать более решительные меры как в отношении владельцев рынка, так и местных чиновников, закрывающих глаза на сложившуюся ситуацию», — отмечал он.

Вычистить и заасфальтировать все скотные рынки в Кыргызстане Жапаров поручал еще в марте 2022 года на заседании Кабмина. Тогда раскритиковал состояние скотных рынков по всей стране и дал представителям местных властей месяц на то, чтобы вычистить и заасфальтировать скотные рынки.