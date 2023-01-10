Госкомитет нацбезопасности уволил своих сотрудников, участвовавших в драке в ночном клубе Sky Bar, за «дискредитацию высокого звания органов национальной безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По информации спецслужбы, решение уволить сотрудников ГКНБ принято после служебного разбирательства. Расследованием дела занимается Военная прокуратура.

Драка в ночном клубе Оша произошла 2 января. Видео инцидента опубликовали в соцсетях. Кроме того, блогер Ринат Усупбаев после произошедшего заявил, что среди нападавших были сотрудники ГКНБ и таможенной службы.