На днях в Оше в ночном клубе произошла драка. Видео инцидента распространилось в соцсетях.

Позже блогер Ринат Усупбаев обратился к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой разобраться с этим инцидентом. К Ташиеву он обратился, так как, по словам блогера, среди нападавших якобы были сотрудники ГКНБ и таможенной службы.

В Генпрокуратуре «Клоопу» сообщили, что дело об избиении гостей ночного клуба передано в Военную прокуратуру. При этом ни в милиции, ни в прокуратуре не сообщают, участвовали ли в драке сотрудники ГКНБ и таможни.

«Только после расследования в Военной прокуратуре смогут сказать, кто участвовал в драке», — сообщили в надзорном органе.