Администрация президента не стала комментировать разницу в площади территорий, которые переходят Узбекистану после ратификации договора об отдельных участках кыргызско-узбекской госграницы и соглашения по управлению Кемпир-Абадским водохранилищем.

В пресс-релизе администрации президента Узбекистана от 30 ноября сообщается, что узбекской стороне переходит 4 957 гектаров территории водохранилища и дополнительно 19,5 гектара для обслуживания и охраны плотины.

Однако кыргызские власти, в лице председателя ГКНБ и главы правительственной делегации по делимитации и демаркации госграницы Камчыбека Ташиева, неоднократно заявляли, что Узбекистану переходит лишь 4 485 га земли под Кемпир-Абадом.

В целом разница в цифрах в информации двух сторон составляет около 500 га. Чтобы прояснить ситуацию, «Клооп» обратился в администрацию президента, но там не ответили на вопрос.

«Вся информация относительно Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы в полном объеме была ранее представлена общественности и представителям СМИ», — говорится в ответе, подписанным руководителем службы информационной политики администрации президента Дайырбеком Орунбековым.