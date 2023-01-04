Администрация президента не стала комментировать разницу в площади территорий, которые переходят Узбекистану после ратификации договора об отдельных участках кыргызско-узбекской госграницы и соглашения по управлению Кемпир-Абадским водохранилищем.
В пресс-релизе администрации президента Узбекистана от 30 ноября сообщается, что узбекской стороне переходит 4 957 гектаров территории водохранилища и дополнительно 19,5 гектара для обслуживания и охраны плотины.
Однако кыргызские власти, в лице председателя ГКНБ и главы правительственной делегации по делимитации и демаркации госграницы Камчыбека Ташиева, неоднократно заявляли, что Узбекистану переходит лишь 4 485 га земли под Кемпир-Абадом.
В целом разница в цифрах в информации двух сторон составляет около 500 га. Чтобы прояснить ситуацию, «Клооп» обратился в администрацию президента, но там не ответили на вопрос.
«Вся информация относительно Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы в полном объеме была ранее представлена общественности и представителям СМИ», — говорится в ответе, подписанным руководителем службы информационной политики администрации президента Дайырбеком Орунбековым.
Депутаты Жогорку Кенеша 17 ноября проголосовали за ратификацию Договора об отдельных участках кыргызско-узбекской границы и соглашения о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища. Документы приняли сразу в трех чтениях. Затем документы ратифицировали и в узбекском парламенте.
После этого договор о границе и соглашение по Кемпир-Абаду подписали президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Кыргызские власти настаивали, что документы выгодны для Кыргызстана, но, несмотря на их заверения, было немало противников этих инициатив. По этой причине несогласные с передачей Кемпир-Абада Узбекистану выходили на митинги в Бишкеке и Оше.
Также вопрос Кемпир-Абада стал поводом для массового задержания около 30 активистов и политиков, большинство из которых все еще находятся под стражей. Все они выступали против передачи водохранилища.
Власти же обвиняют задержанных в «подготовке к организации массовых беспорядков», а президент Садыр Жапаров прямо заявляет, что фигурантов дела «своевременно» арестовали «за планы госпереворота».