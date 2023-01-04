Пресс-служба «Бишкекводоканала» сообщила, что за последние дни жители часто обращаются к ним с проблемой засора в канализационной системе. Во время работы по очистке сетей канализации сотрудники предприятия нашли салат Оливье в пластиковом пакете, подгузники, стеклянные банки и прочие бытовые отходы.

«Дорогие горожане и гости столицы! Не сбрасывайте в канализацию твердые бытовые и пищевые отходы. Это неминуемо ведет к засорам, ведь сети рассчитаны на хозяйственно-бытовые жидкие стоки», — призывают сотрудники «Бишкекводоканала».