В начале августа в соцсетях распространилась фотография с масляным пятном, которое образовалось в озере Иссык-Куль. Это вызвало возмущение кыргызстанцев, а в обществе началась дискуссия о загрязнении озера.

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора нашли владельца скутера, из-за которого образовалось пятно и оштрафовали его на 10 тысяч сомов.

Журналисты «Клоопа» узнали, что думают эксперты о водном транспорте и его негативном влиянии на озеро Иссык-Куль.

Масляное пятно на озере

Фотография черного пятна, покрывающего поверхность озера, была сделана на пляже «Алтын Кум» на северном берегу озера Иссык-Куль. Большинство пользователей соцсетей обвинили в случившемся владельцев скутеров и моторных лодок.

Пользователи, обеспокоенные будущим и экологическим состоянием озера, говорили о необходимости запрета водного транспорта, работающего на горючем топливе. Они были недовольны решением Минэкологии о том, что «загрязняющих жемчужину Кыргызстана, оштрафовали на 10 тысяч сомов».

Кроме того, ранее на озере были случаи гибели людей из-за моторных лодок. 25 июля 2023 года в Чолпон-Ате погибли двое отдыхающих при столкновении с теплоходом, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Позже стало известно, что 16-летний водитель, управляя моторной лодкой с баллонном («таблеткой») врезался в теплоход.

В 2022 году моторная лодка с парашютом наехала на иностранную туристку. Винт лодки порезал женщине правую ногу и перерубил ей ягодичную мышцу.

Также были случаи, когда из-за износа техники возникают пожары на катере и теплоходе, курсирующем по озеру. Ежегодно регистрируются десятки таких случаев, что создает угрозу безопасности на берегу озера и вызывает недовольство отдыхающих.

Бизнес, связанный с криминалом

По данным Министерства транспорта и коммуникаций, на озере Иссык-Куль официально зарегистрировано более 750 единиц водного транспорта.

В ведомстве «Клоопу» сообщили, что более 100 из них были зарегистрированы только этим летом — 29 лодок, 26 катеров, 23 моторные лодки, 18 прогулочных катамаранов, четыре яхты и еще четыре гидроцикла.

Но это только количество зарегистрированного водного транспорта. А предоставлять услуги на озере могут гораздо большее количество транспорта без регистрации. Если такие случаи выявят, в отношении владельцев примут меры.

По данным Минтранса, те, кто хочет управлять водным транспортом на озере, должны зарегистрироваться в ведомстве и получить соответствующий билет после прохождения 40-часового обучения. Никаких налогов государству за регистрацию и ведение бизнеса платить не придется.

Предприниматель, проживающий на Иссык-Куле девять лет, говорит, что водный транспорт на озере «в какой-то степени находится под контролем криминалитета».

«Водный транспорт на озере, похоже, имеет какое-то отношение к криминалу. Я думаю, что те, кто [занимается] этим, защищены кем-то. Я не знаю деталей, но местные жители тоже говорят, что этот бизнес связан с криминальным обществом», — говорит он.

Бизнесмен добавил, что «возможно, поэтому управляющие водным транспортом, никого не боятся, опасно ездят на скутерах и делают, что хотят».

Эксперт в сфере туризма Кайрат Итибаев также отмечал, что водный транспорт, работающий на берегу озера, находится под контролем представителей криминалитета, за что их «сложно привлечь к ответственности».

«Большинство скутеров, лодок и другого на берегу озера находится под контролем представителей криминалитета. Возможно, это одно из препятствий на пути решения проблем. Но у правительства, разрабатывающего “Кумтор”, хватит сил на решение и этого вопроса. Если государство будет работать по закону, то будет и результат», — сказал Итибаев в беседе с «Азаттыком».

«Вода начинает задыхаться»

Эколог Дмитрий Ветошкин рассказал «Клоопу», что невозможно избавиться от вреда, который наносят озеру водные технологии, и чтобы в будущем озеро Иссык-Куль «не превратилось в болото, необходимо от них избавляться».

«Иссык-Куль очень уникальное озеро. Его особенность в том, что в него впадает более 80 рек, но не вытекает ни одна вода. С другой стороны, топливо, оставшееся от водного транспорта, вызывает образование оболочки на озере, которая препятствует дыханию воды. Другими словами, кислород не попадает в воду, и вода начинает задыхаться», — сказал он.

По словам эколога, единственный биофильтр озера — облепиховое растение. Но его количество тоже уменьшается.

Ветошкин отметил, что Иссык-Куль — это не место для бизнеса с водным транспортом и предложил ввести запрет на деятельность подобной техники.

«Уникальное, священное на протяжении веков озеро не нуждается в агрессивных и громких техниках, как скутеры. Если озеро уже не имеет для нас никакого смысла и если это просто обычное озеро, которое приносит деньги, давайте не будем защищать его и разрешим работать водному транспорту», — беспокоится эколог.

Он отметил, что защищая озеро Иссык-Куль, необходимо учитывать не только экологическую, но и экономическую сторону.

«Когда озеро теряет свою чистоту, прозрачность, в нем не остается ни уникальности, ни самобытности. В какой-то момент озеро потеряет свою ценность. Если это произойдет, мы разрушим экономику региона, который в целом зарабатывает на жизнь туризмом», — пояснил Ветошкин.

Эколог считает, что туризм на озере можно развивать без скутеров и моторных лодок. По его словам, для озера предпочтительнее использовать спокойный, экологически безопасный транспорт, такой как каякинг, парус или безмоторные катамараны.

Эколог Нурзат Тотубаева предполагает, что «уже к 2050 году Иссык-Куль может превратиться в болото, если сохранятся те тенденции по ухудшению экологической обстановки, которые существуют сегодня».

Она отмечает, что озера, превратившиеся в болота в Европе, США, Китае очищаются за очень большие деньги. Тотубаева задалась вопросом: «Готовы ли мы потратить такие же большие средства на искусственную очистку озера?»

«Сейчас у нас есть возможность предотвратить это. По возможности должны запретить преобразовывать буферные зоны на побережье в пляжные зоны и к использованию их для других целей. Необходимо внедрение инновационных технологий, разработка креативных стратегий развития всей Иссык-Кульской области», — говорит она.

Экологи говорят, что еще одной проблемой для озера Иссык-Куль, которую нужно решать в срочном порядке, являются мусор, канализация и использование бытовой химии на побережье.

В 2019 году агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству намеревалось запретить использование моторных лодок на озере Иссык-Куль, чтобы не загрязнять воду. Однако инициатива не была реализована.

Ранее президент Садыр Жапаров неоднократно призывал кыргызстанцев не загрязнять и содержать озеро Иссык-Куль в чистоте. Водолазы МЧС с марта текущего года начали очищать дно озера — за пять месяцев с озера было вывезено 13,5 тонн мусора, 98 тысяч метров рыболовных сетей.