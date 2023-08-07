В Минприроды сообщили, что владельца скутера, из-за которого образовалось масляное пятно на озере Иссык-Куль, оштрафовали на 10 тысяч сомов.



7 августа издание Kaktus.media сообщило о большом масляном пятне на Иссык-Куле, прикрепив фотографию одного из пляжей в Бостери. В Минприроды отметили, что «тёмное пятно вызвало серьезную обеспокоенность экологов».

«Помимо этого будут приняты дополнительные меры согласно результатам лабораторных анализов», — добавил начальник Иссык-Кульского регионального управления Максат Кыштобаев.

Также в Минприроды сообщили, что рассматривают вопрос о создании специальных пунктов для техобслуживания и заправки водного транспорта для сохранения экологической устойчивости озера Иссык-Куль и его прибрежной зоны.

Сейчас сотрудниками ведомства проводится разъяснительная кампания среди водителей транспортных средств для предотвращения подобных инцидентов.

