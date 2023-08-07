Теперь кыргызстанцы смогут въезжать в Саудовскую Аравию по электронной гостевой визе, подав заявку через онлайн-портал или оформив документ по прилёту в аэропорту. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе МИД.

Электронная виза (eVisa) — это многократная виза сроком на один год, позволяющая посетителям проводить в стране до 90 дней.

Такую визу можно получить в туристических или бизнес целях, а также для посещения родственников, друзей и совершения обряда умры. Однако она не позволяет совершать хадж.

Кроме того, такая же возможность теперь доступна для граждан Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Грузии, Албании, Мальдив и Южной Африки.

По данным Министерства туризма Саудовской Аравии, эти изменения внесены в рамках стратегии развития туризма в королевстве, указанной в программе «Взгляд Королевства 2030». Власти планируют привлечь 100 миллионов туристов к 2030 году.