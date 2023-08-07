Первомайский районный суд Бишкек оставил под стражей экс-главу Министерства природных ресурсов Динару Кутманову. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

Решение в отношении Кутмановой суд вынес 7 августа, согласно которому бывшую чиновницу будут содержать в СИЗО ГКНБ до 9 октября 2023 года.

ГКНБ задержал Динару Кутманову 25 июля ГНКБ и в тот же день суд вынес решение водворить ее под стражу в СИЗО.

Госкомитет называет Кутманову «ключевым идейным вдохновителем и основным организатором коррупционных фактов» в Минприроды.

По версии следствия, Кутманова, «обладая всей полнотой полномочий, предоставленных ей в рамках занимаемой должности министра природных ресурсов, несмотря на оказанное ей доверие высшими органами власти, в угоду своим личным амбициям и в корыстных интересах, организовала разветвленную коррупционную сеть по незаконному выводу выделенных государственных денег».

В спецслужбе отметили, что в свою «противоправную коррупционную деятельность» Кутманова вовлекла своих подчиненных и родственников: сына, его друга, сестру и домработника. По данным ГКНБ, по делу о коррупции в Минприроды всего задержаны девять человек.