Госналоговая служба (ГНС) 7 августа сожгла более 2 млн 377 тысяч налоговых деклараций физических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

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В налоговой сообщили, что из сожженного количества деклараций 1,5 млн деклараций принадлежат физлицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, 321 тысяча лицам, не имеющим облагаемых доходов и 553 тысячи — лицам на государственной или муниципальной должности.

Уничтожили бумажные декларации в специальной печи. А электронные версии деклараций уничтожены госучреждением «Салык сервис».

Все декларации были уничтожены согласно закону «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц», который гарантирует эту процедуру для деклараций физлиц. Добровольно декларировать активы можно до 9 июня 2024 года.

Закон о легализации активов

Законопроект «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» разработала и предложила администрация президента в марте 2022 года.

Первоначальный вариант законопроекта раскритиковали юристы, отмечая, что инициатива противоречит Конституции страны, международным договорам и документам, участником которых является Кыргызстан, а также государственной стратегии по противодействию и ликвидации коррупции.

Несмотря на это, парламент после просьбы президента Садыра Жапарова в июне 2022 года принял законопроект в первом чтении, обещая, внести поправки. 4 мая депутаты одобрили законопроект в третьем чтении.

По словам депутата Дастана Бекешева, законопроект действительно переработали, но основные риски, которые озвучивались юристами, остались.