Депутаты Жогорку Кенеша одобрили законопроект «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц». Об этом сообщили в пресс-службе парламента 4 мая.



Поддержали законопроект 56 депутатов, двое были против. Всего было зарегистрировано 73 депутата.



«Проекты законов разработаны в целях создания эффективного правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц и/или находящихся за пределами страны, по состоянию на момент декларирования активов; увеличение внутренних и внешних инвестиций в экономику Кыргызстана», — говорится в сообщении пресс-службы ЖК.

Скандальная инициатива

Законопроект «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» разработала и предложила администрация президента в марте 2022 года.

Первоначальный вариант законопроекта раскритиковали юристы, отмечая, что инициатива противоречит Конституции страны, международным договорам и документам, участником которых является Кыргызстан, а также государственной стратегии по противодействию и ликвидации коррупции.

Однако, несмотря на это, парламент после просьбы президента Садыра Жапарова в июне прошлого года принял законопроект в первом чтении, обещая, что внести поправки. По словам депутата Дастана Бекешева, законопроект действительно переработали, но основные риски, которые озвучивались юристами, остались.

Законопроектом предлагается дать возможность кыргызстанцам задекларировать активы, по каким-либо причинам не задокументированные ранее. Речь идет даже об активах, полученных незаконным или преступным путем, за исключением добытых при совершении преступлений против личности и частной собственности. Для этого надо подать специальную декларацию.

При этом никто не будет обязан раскрывать источник происхождения этих активов. Новая специальная декларация будет служить подтверждением законности их происхождения.

Кроме того, законопроектом предлагается уничтожить все поданные ранее декларации, в случае если была предоставлена специальная декларация. За обнародование спецдекларации предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Садыр Жапаров, выступая в парламенте в июне прошлого года отмечал, что цель законопроекта — не защита коррупционеров, а возврат в страну активов «богачей», которые держат их за рубежом.



Один из критиков законопроекта — депутат Адахан Мадумаров — заявлял, что инициатива направлена «на амнистирование тех, кто разбогател незаконно за счет народа».