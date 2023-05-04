Фотограф и блогер Николай Гладков опубликовал фотографии Бишкека на фоне заснеженных величественных гор. Снимки появились на его странице в Инстаграм.
«Ох уж этот контраст заснеженных гор и зеленого Бишкека. Повторил свой зимний кадр, который достаточно сильно разлетелся по Инстаграму. Посмотрим, какую реакцию и вовлеченность вызовут эти фотографии», – подписал он фотографии.
В комментариях пользователи соцсетей восхитились тем, как могущественны горы и как мал город на их фоне.
По словам Гладкова, снимки были сделаны на дрон.
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