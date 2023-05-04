Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело по факту коррупции в Фонде поддержки развития туризма. Об этом на заседании парламента 4 мая сообщила замгенпрокурора Умуткан Конкубаева.

По ее словам, в рамках этого дела по решению суда 28 апреля в офисе учреждения и в доме руководителя Фонда Елены Калашниковой были проведены обыски.

«По итогам данных мероприятий, были изъяты финансовые документы, касающиеся отмеченных точек отдыха (Rest Points), а также три паспорта гражданина России и один общегражданский паспорт Кыргызстана на имя Калашниковой. В настоящее время по изъятым материалам проводится анализ, ведутся необходимые следственные мероприятия», — рассказал зампредседателя ГКНБ Тимур Шабданбеков, который также присутствовал на заседании парламента.



При этом сама Калашникова сообщила, что узнала об уголовном деле в парламенте, но подтвердила, что правоохранители вели обыски. По ее словам, обвинение по этому делу ей не предъявляли.

«На данный момент в фонде имеются наличные средства — 762 млн 190 тысяч 372 сома. Израсходовано 257 млн 67 тысяч 294 сома. Остальные деньги в целости и сохранности. 113 млн сомов потрачено на Rest Points — 68 точек, которые мы запустили по всей стране. Они находятся на разных стадиях реализации. 44 тысячи сомов потрачено на посещение и участие в мероприятиях за рубежом — выставки, страновые презентации, создание видеоряда и печатной продукции о Кыргызстане», — сказала Калашникова.



Она добавила, что сейчас идет разбор правомерности её деятельности на посту руководителя Фонда поддержки развития туризма.

Фонд поддержки развития туризма был создан в марте 2022 года с целью поддержки устойчивого развития туристической отрасли Кыргызстана. Уставной капитал фонда составляет 1 млрд сомов. Учредителем ОАО «Фонд поддержки развития туризма» является Минэкономики.

На сегодняшний день открыта только одна точка Rest Point для туристов. Она расположена в Кемине по дороге в Иссык-Кульскую область.