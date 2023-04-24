В Кемине по дороге в Иссык-Кульскую область открылась первая современная точка Rest Points для туристов. Об этом сообщил Глава ассоциации туроператоров Сергей Глуховеров.

В Rest Points туристы могут сделать остановку, купить продукты в магазине, воспользоваться современными туалетами и душем, а также зарядить свои гаджеты. По словам Глуховерова, Rest Points открыли благодаря Фонду поддержки и развития туризма.

«Мы очень рады, что теперь нам, особенно работающим в туризме, не будет стыдно останавливаться по дороге и предлагать туристам старые общественные туалеты или ходить в поле», — сказал он.

Об инициативе открыть такие пункты для туристов Фонд поддержки развития туризма сообщал еще в мае 2022 года. Тогда в фонде сообщали, что по всей стране планируется построить 68 таких точек отдыха.