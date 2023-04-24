Уполномоченная по правам ребенка Асель Чынбаева 24 апреля на пресс-конференции рассказала, что по программе 100-дневных реформ по методологии «Правительственных акселераторов» физическим лицам дали возможность открыть частный детский сад на дому на основе патента.

Чынбаева сообщила, что детский сад можно открыть согласно льготным нормативно-правовым, санитарным и образовательным требованиям. Таким образом группа под ее руководством планирует решить проблему дефицита дошкольного образования в стране.

«В рамках пилотного проекта 14 апреля была начата регистрация индивидуальных предпринимателей, желающих открыть детский сад на дому в Ленинском и Первомайском районах Бишкека», — добавила Уполномоченная по правам ребенка.

По данным Чынбаевой, в Кыргызстане насчитывается почти 1 млн 200 тысяч детей дошкольного возраста, однако дошкольным образованием из них охвачено всего 24%.

Для тех, кто хочет открыть детский сад на дому создали обучающий модуль. По словам заминистра образования и науки Токтобубу Ашымбаевой, этот модуль включает в себя только основную информацию и обучение идет всего три дня.

Первый день включает в себя минимальное обучение стандартам госуслуг, предоставляемых на дому, и базовые знания для педагогической деятельности. Второй и третий день представители госорганов будут предоставлять информацию о требованиях, услугах и базовых стандартах развития ребенка.

После обучения участники пройдут тестирование и за успешное прохождение получать сертификаты о прохождении обучения.

100-дневную программу реформ запустили в Кыргызстане в конце марта. По этой программе внедряется методология «Правительственных акселератов», которую разработало правительство ОАЭ в 2016 году.

По этой методологии госорганы должны решить отраслевые проблемы и достигнуть поставленных целей в 100-дневный срок.

Первый этап затрагивает три направления: