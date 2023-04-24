В Оше милиция задержала Караматхон Абдуллаеву — ее разыскивали как одну из подозреваемых в организации межэтнического конфликта, произошедшего в июне 2010 года на юге Кыргызстана. Об этом 24 апреля сообщили в милиции Оша.

По данным милиции, Абдуллаеву, которую в 2014 году заочно осудили на 16 лет, водворили в ИВС УВД Оша. В ведомстве обещали дать дополнительную информацию позже.

72-летняя Абдуллаева до 2010 года была ответственным секретарем национально-культурного центра узбеков в Оше.

2 апреля 2021 года президент Садыр Жапаров дал поручение ГКНБ изучить материалы по межэтническому конфликту 2010 года на юге страны. По этому делу было допрошено 20 политиков.

По этому делу Генеральная прокуратура также допросила президента Садыра Жапарова и председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. По информации надзорного органа на 2020 год, спустя 10 лет после межэтнических столкновений на юге страны, было возбуждено более 5,5 тысяч уголовных дел. Однако раскрыты только 360, около 4 тысяч дел были приостановлены.

Межэтнический конфликт

С 10 по 14 июня 2010 года в городах Ош и Джалал-Абад произошли столкновения между этническими узбеками и кыргызами — в течение этих дней на улицах Оша и Джалал-Абаде был введен комендантский час и объявлено чрезвычайное положение.

В результате конфликта, тысячи зданий были сожжены, у военных и милиции были захвачены оружие и спецтехника.

В столкновениях на юге Кыргызстана летом 2010 года, по данным Минздрава, погибли 426 человек, ранения получили более тысячи человек, а материальный ущерб составил около $2,2 млрд.

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