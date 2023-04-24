В конце 2021 года президент Кыргызстана подписал указ, которым обязал предпринимателей начать использовать контрольно-кассовые машины (ККМ) во время работы, а с начала 2023 года стала обязательной и электронно-товаротранспортная накладная (ЭТТН).

Торговцы рынков и другие предприниматели выступили против нововведений и начали выходить на митинги с требованием отменить обязательное использование ККМ и ЭТТН.

Власти и президент довольно однозначно высказались против участников митинга. А в социальных сетях и на главных телеканалах страны по сути началась травля митингующих – их прозвали контрабандистами.