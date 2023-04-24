Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прекращает финансовую поддержку института бизнес-омбудсмена Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ЕБРР.

По её данным, поддержка осуществлялась за счет средств специального фонда акционеров банка. Решение о прекращении финансирования вступает в силу 30 апреля.

В ЕБРР сообщили, что несмотря на это, банк продолжит оказывать техническую поддержку Кыргызстану для определения оптимального формата работы института бизнес-омбудсмена «с использованием лучшей мировой практики и учетом местной специфики».

«Институт, который учрежден в 2020 году, доказал эффективность в работе по улучшению бизнес-климата в стране. ЕБРР остается приверженным работе по развитию национальной экономики Кыргызстана и улучшению условий функционирования отечественного и зарубежного бизнеса в республике. Мы также сосредоточим наши усилия на укреплении инвестиционного совета при Кабинете министров путем институциональной поддержки его секретариата», — говорится в сообщении ЕБРР.

В банке добавили, что их представительство в Центральной Азии продолжит работу с Кабмином, чтобы улучшить «диалог между властями и частным сектором», а также «устранить проблемные аспекты законодательства и оптимизировать нормативные акты, регулирующие работу бизнеса и инвесторов».

Как отметили в банке, ЕБРР инвестировал более 921 миллиона евро в 219 проектов в Кыргызстане. Инвестиции в основном направлены на поддержку частного предпринимательства.