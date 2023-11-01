В Бишкеке 31 октября состоялось открытие нового санитарного полигона. Об этом сообщили в представительстве Европейского союза в Кыргызстане.

Отмечается, что полигон объемом 1,9 млн кубических метров позволит городу безопасно утилизировать твердые бытовые отходы в течение последующих десяти лет. Его оснастили системой гидроизоляции, которая позволяет улавливать и очищать фильтрат (загрязненную жидкость с резким запахом) и предотвращать его попадание в грунтовые воды и их загрязнение.

«Новый санитарный полигон значительно улучшит коммунальные услуги, качество воздуха в городе и поможет Бишкеку стать более экологически чистым», — сказала посол ЕС Мэрилин Йосефсон в своей вступительной речи.



Строительство новой мусорной свалки является одним из компонентов проекта по улучшению сбора мусора, модернизации оборудования и минимизации отходов в Бишкек. На реализацию проекта Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил кредит в 22 млн евро, а Евросоюз — грант в 8 млн евро.

Отмечается, что на полученные средства муниципальное предприятие «Тазалык» приобрело современные мусороуборочные машины и систему GPS-навигации для мониторинга их работы. Также построили новые пункты сбора отходов.



В 2015 году ЕБРР поддержал строительство нового санитарного полигона близ Бишкека, объект должен был появиться до июня 2021 года. На территории нового полигона предполагалось построить мусоросортировочный завод.

Банк выделил столице на эти цели 22 млн евро. Объект должен был появиться до июня 2021 года, но октябре 2021 года выяснилось, что из выделенных ЕБРР 22 млн евро подрядчиком было освоено 10,5 млн, а обязательства так и не были выполнены.



В апреле 2022 года Генпрокуратура сообщила, что возбудила четыре уголовных дела в связи с нарушениями при реализации проекта по строительству нового санитарного полигона и мусоросортировочного завода.

Вопросом санитарного полигона интересовались и депутаты. Для этого была создана депутатская комиссия, итоги работы которой направили в Совет безопасности для проверки. Депутат Мирлан Самыйкожо отмечал, что «реализация проекта началась около 10 лет назад, а выделенных денег уже нет».

В марте 2023 года тогдашний мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров сообщил о начале подготовки к строительству мусороперерабатывающего завода. Он говорил, что строить завод на общую сумму в $45 млн будет чешская компания Re Green.