Правительство США выделило $3 млн на улучшение центров раннего развития детей в Кыргызстане. Об этом стало известно 30 октября на официальном открытии проекта «Расширение возможностей женщин через предоставление доступа для устойчивых предпринимателей» (WE CARE).

По информации посольства США в Бишкеке, проект WE CARE направлен на создание экономических возможностей для предпринимательниц за счет создания учреждений для качественного развития детей дошкольного возраста и раннего развития детей.

По проекту, помощь в течение трех лет будет оказана более чем 100 центрам раннего развития детей, также по проекту обучение пройдут более 700 учителей и воспитателей. Проект WE CARE реализуется в партнерстве с Министерством образования и науки Кыргызстана и Фондом Ага Хана.

«Проект WE CARE будет содействовать совершенствованию услуг в сфере раннего развития детей и расширению возможностей женщин-предпринимателей», — сообщили в посольстве.