Предпринимательницу Токтобубу Оргалча задержали по подозрению в мошенничестве. Однако когда было задержание неизвестно.

Как сообщили «Клоопу» в Бишкекском горсуде, ей вменяют статью «Мошенничество». 25 октября Свердловский райсуд столицы удовлетворил ходатайство следователя ГУВД Бишкека и отпустил предпринимательницу под домашний арест до 23 ноября.

Правоохранительные органы пока не комментировали информацию о задержании женщины.

Токтобубу Оргалча этническая кыргызка. Она родилась в 1972 году в Кызылсу-Кыргызском автономном округе (КНР). Она была учредительницей компании «Шыдыр Жол Кей Джи», которая занимается пассажирскими перевозками.

Эта компания не раз упоминалась СМИ. К примеру, в октябре 2020 года, журналисты заметили, что автобусы этой компании перевозили сторонников Садыра Жапарова, который тогда активно боролся за власть.

Кроме того, по данным издания Kaktus.media, фонд супруги президента Айгуль Жапаровой в июне 2021 года арендовал у «Шыдыр Жол Кей Джи» автобусы для бесплатного развоза бишкекчан в дни забастовки водителей маршруток. В самой компании говорили, что фонд лишь предоставил ГСМ для автобусов. Kaktus.media писало, что «Айгуль Жапарова и Токтобубу Оргалча не просто сотрудничают, когда занимаются благотворительностью, а дружат».



Однако тогдашний пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявлял, что первая леди не знакома с Оргалча и не имеет никаких общих связей.

Токтобубу Оргалча также баллотировалась в Жогорку Кенеш в 2021 году. Она была в списке партии «Альянс», которая в итоге прошла в парламент.



Однако до подведения итогов выборов члены ЦИК изменили положение о соблюдении гендерной квоты: в партиях, получивших три мандата, один должен принадлежать женщине, при семи мандатах женщинам передается три.

Жанар Акаев, который являлся седьмым списке «Альянс», получал мандат до изменений ЦИК. Но после того, как Центризбирком изменил положение о гендерной квоте, его мандат перешел Токтобубу Оргалча — третьей женщине в «Альянсе» по количеству голосов.



После этого партия подала в суд и выиграла его, а Токтобубу Оргалча в итоге не получила депутатский мандат.