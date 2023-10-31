Президент Садыр Жапаров 31 октября сменил мэра Бишкека. Вместо Эмилбека Абдыкадырова новым градоначальником назначили Айбека Джунушалиева, который ранее уже занимал эту должность.



До этого Джунушалиев был начальником Управления контроля исполнения решений президента и Кабинета министров, куда его назначили в феврале 2022 года, убрав с должности мэра Бишкека и назначив вместо него Абдыкадырова.

Градоначальником Джунушалиев стал 26 августа 2021 года — депутаты Бишкекского горкенеша путем тайного голосования почти единогласно утвердили чиновника на этот пост. Он был единственным кандидатом.

Эмилбека Абдыкадырова сняли с поста мэра Бишкека с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Однако какую должность он займет пока неизвестно. Издание Kaktus.media со ссылкой на источники пишет, что Абдыкадырова назначат директором Госстрой.