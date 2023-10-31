В комбанке «Кыргызстан» (MBank) объяснили «Клоопу» причину блокировки счета, открытого для сбора пожертвования на работу команды журналистов-расследователей Temirov Live. Ранее в проекте заявили, что расценивают блокировку счета «как политику банка по ограничению свободы слова в Кыргызстане».



В банке напомнили о требованиях Нацбанка о том, что «клиент-физическое лицо может использовать счет и мобильное приложение банка только для операций, носящих личный характер».

«В соответствии с законодательством КР благотворительностью занимаются исключительно некоммерческие организации — фонды/объединения. Для сбора денежных средств с целью благотворительности вам необходимо обратиться в соответствующие фонды/объединения», — говорится в сообщении.

Основатель Temirov Live Болот Темиров 30 октября сообщил об открытии счета в MBank на имя своей супруги Махабат Тажибек кызы для сбора пожертвования на борьбу с коррупцией и беспределом властей. Через день счет проекта заблокировали. По словам Темирова, в течение суток на счету собралось почти 10 тысяч сомов.

«Банк “Кыргызстан” дважды заблокировал электронные кошельки для сбора донатов на деятельность независимых СМИ Temirov Live и “Айт Айт Десе”. Мы расцениваем это как политику банка по ограничению свободы слова в Кыргызстане», — заявили в Temirov Live.



Первый раз MBank закрыл счет Temirov Live в декабре 2022 года.

Temirov Live – проект Болота Темирова, известного в Кыргызстане журналиста-расследователя. Команда Temirov Live выпускала несколько резонансных расследований о коррупции в высших эшелонах власти, в одном из которых упоминался глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.



23 ноября 2022 года Бишкекский горсуд постановил выдворить Темирова из Кыргызстана. Сразу после оглашения решения суда журналиста насильно вывели из здания и увезли в аэропорт, где в сопровождении сотрудников МВД депортировали в Москву.

По словам замминистра внутренних дел Нурбека Абдиева, Темирову запрещен въезд в Кыргызстан в течение пяти лет.