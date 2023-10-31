Президент Садыр Жапаров сменил своего пресс-секретаря Эрбола Султанбаева. Его глава государства назначил послом Кыргызстана в Беларуси.

На место Султанбаева своим пресс-секретарем Жапаров назначил Аската Алагозова, который ранее занимал должность заместителя руководителя пресс-службы администрации президента.

Известно, что до этого Алагозов возглавлял телеканал «Пирамида», а также работал продюсером на «5 канале».

Султанбаев занимал должность пресс-секретаря Жапарова с мая 2021 года. Тогда он сменил на этой должности Галину Байтерек.