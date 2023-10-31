Комитет парламента по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции не поддержал законопроект, которым предлагалось сделать обязательным участие граждан на выборах. Такое решение депутаты приняли на заседании 31 октября.



Проекта закона инициировал депутат Тазабек Икрамов. Он хотел ввести поправки в закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» и штрафовать на 5 тысяч сомов любого кыргызстанца за неучастие в выборах.

Однако законопроект подвергся критике со стороны членов комитета по правопорядку. Так, нардеп Эмил Жамгырчиев отметил, что инициатива противоречит правам человека, закрепленным в Конституции республики.



В свою очередь депутат Алишер Эрбаев сказал, что необходимости в законопроекте нет, так как в будущем выборы будут проводиться дистанционно и в электронном виде.



Ранее против законопроекта выступила и Центральная избирательная комиссия.

«Участие в выборах — это право, оно не должно быть обязанностью. В Конституции также указывается, что выборы в Кыргызстане проходят свободно», — сказала глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

Икрамов объяснял необходимость обязать кыргызстанцев ходить на выборы низкой явкой. В справке-обосновании к законопроекту отмечалось, что введение штрафа поможет обеспечить достаточную явку при проведении выборов.



В Кыргызстане на последних выборах наблюдается низкая явка.

К примеру, на повторных выборах по Ленинскому избирательному округу Бишкека победил кандидат Кубанычбек Самаков, набрав лишь 5 тысяч 279 голосов. Всего на выборы из более 124 тысяч избирателей пришли лишь 17 тысяч 423 (13,95%).



А на последних президентских выборах 2021 года явка составила всего 39,75%. Из них за кандидатуру действующего президента Садыра Жапарова проголосовали 79,2% избирателей.