Депутата Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов высказался против изменения государственного флага Кыргызстана. Об этом 30 октября он сказал в интервью журналисту «5 канал» Эрмеку Куренкееву.

По словам Икрамова, замена флага понесет за собой трату миллиардов сомов из бюджета.

«Замена 7 млн паспортов, номеров машин. Лучше вместо этого построить больницы для детей, детсады. Нет никакой надобности менять флаг. Не нужно пускать миллиарды на ветер. Ситуация в стране исправится, когда все граждане, начиная от простого человека до главы Кабмина и депутатов будут патриотами», — сказал Икрамов.

Депутат добавил, что было бы хорошо, если бы после смены флага все стало лучше, «но такого не бывает».

«Когда поднимаешь проблемы народа, говорят, что нет денег… Я против расходования денег на изменение флага», — заключил он.

Ранее с такой же позицией против изменения флага выступил один из авторов государственного символа — Бекбосун Жайчыбеков. По его словам, предложение депутатов изменить волнистые лучи, изображенные на флаге, на прямые линии — «это худший вариант, самый худший из возможных».

Против изменений также высказывался коллега Икрамова Мирлан Самыйкожо. Он сказал, изменения не нужны и предложил заняться другими вопросами, оставив флаг без изменений.

Предложения изменить флаг

С инициативой изменить государственный флаг Кыргызстана выступили депутаты Нурланбек Шакиев и Улан Примов, которые вынесли соответствующий законопроект на общественное обсуждение. Они предложили изменить форму лучей на флаге.

Депутаты считают, что сейчас якобы «возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с түндүком». Они говорят, что есть разные интерпретации: изображение похоже на цветок подсолнуха, либо оборку юрты.

Поддержали идею изменить флаг президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По мнению главы государства, «с момента обретения независимости Кыргызстан сильно зависим от внешнего мира» и поэтому «пришло время пересмотреть облик флага».

Он считает, что с изменением флага «впредь будет так, будто солнце светит и улыбается», а КР «отныне будет развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на флаге».