Задержанный кыргызстанский порноделец Даниэль Ажиев не пытался откупиться от ГКНБ, а добровольно передал $500 тысяч государству. Об этом свидетельствует фотокопия постановления о выемке средств, опубликованная в Instagram Ажиева после заявлений Госкомитета нацбезопасности о попытке подкупа. «Клооп» направил в ГКНБ запрос с предложением подтвердить или опровергнуть подлинность документа.

Постановление о выемке средств от 28 июля 2023 года, подписанное старшим следователем ГКНБ Т. М. Абдухалыковым, было опубликовано в Instagram самого порномагната 17 октября. «Клооп» успел сделать скриншоты публикации.

В документе утверждается, что Ажиев в ходе следствия «изъявил желание добровольно передать в пользу государства денежные средства в сумме 500 тысяч долларов США». И что 28 июля текущего года жена Ажиева принесла эти деньги в ГКНБ «с целью добровольной выдачи» от имени мужа. А следователь спецслужбы, в свою очередь, передал эти деньги на хранение сотрудникам финансового управления ГКНБ.

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ГКНБ задержал Ажиева в июне 2023 года по подозрению в «организации транснациональной преступной группировки, координирующей работу вебкам-студий». Следствие установило, что Ажиев руководил группой, в которую входило более 300 операторов вебкам-моделей. По предварительным данным, на которые ссылается спецслужба, от своей «преступной деятельности» Ажиев получал по $300 тысяч в месяц.

Агентство АКИpress 17 октября со ссылкой на собственные источники сообщило, что Ажиев перевел в госбюджет 44 млн сомов как «спонсорский взнос».

В тот же день ГКНБ опроверг эту информацию и обвинил Ажиева в попытке подкупа. Ажиев «настойчиво предлагал следствию передать денежные средства в сумме 500 тыс. долларов США в качестве откупа за изменение ему меры пресечения», сообщила тогда пресс-служба комитета. «В результате чего у супруги Д. Ажиева были изъяты денежные средства в сумме 500 тыс. долларов США, на которые в рамках следствия наложен арест в установленном законом порядке. Таким образом, информация о добровольном внесении Д. Ажиевым в бюджет КР денежных средств не соответствует действительности, а его доводы не состоятельны и направлены лишь на введение общественности в заблуждение», – сообщали в ведомстве.

Но постановление о выемке средств, обнародованное в Instagram-акаунте Ажиева в тот же день, 17 октября, свидетельствует об обратном.

Если этот документ действительно существует, то почему сейчас ГКНБ отрицает, что порноделец передал полмиллиона долларов США государству?

Чтобы выяснить, кто пытается ввести в заблуждение общество, «Клооп» направил официальный запрос в ГКНБ с предложением подтвердить или опровергнуть подлинность документа – ответ на него по закону о доступе к информации должны предоставить до 13 ноября.

Кыргызстанского бизнесмена Даниэля Ажиева, известного своим гламурным образом жизни, который он выставлял напоказ в соцсетях, ранее уже обвиняли в изготовлении порнографии и задерживали. Широкую известность Ажиев получил когда оскорбил кыргызстанцев в своем видеообращении и обвинил в преступлениях сына экс-депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева, который является сватом экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Авторы: Арууке Солтоной, Виктор Мухин