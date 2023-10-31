Чиновники Сокулукской районной администрации навестили пострадавшую от истязаний бывшего мужа Асель Ногойбаеву. Фото с чиновниками, сидящими на диване в доме женщины, опубликовала пресс-служба Орокского айыл окмоту.

Сообщается, что чиновники оказали материальную помощь Ногойбаевой, чтобы она могла купить лекарства.

По информации айыл окмоту, чиновники навестили женщину еще 21 октября. Проведать женщину пришли замруководителя Сокулукской райгосадминистрации Эмиль Орозбаков, глава социальной защиты, труда и миграции района Максат Кенешев и глава Орокского айыл окмоту Асылбек Адылбеков.

О случае с истязанием 36-летней жительницы в селе Селекционном Чуйской области стало известно 20 сентября. Тогда пострадавшая поступила в Нацгоспиталь с резаными ранами лица и шеи. По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» и задержала 39-летнего мужчину, который является бывшим супругом пострадавшей.



Это случай вновь актуализировал проблему семейного насилия в Кыргызстане, а также вызвал критику работу судей и правоохранительных органов.

27 сентября Чуйский областной суд приговорил подозреваемого к 8 годам лишения свободы по делу об изнасиловании.