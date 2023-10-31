В Сузакском районе Джалал-Абадской области милиция задержала члена ОПГ покойного кримавторитета Камчы Колбаева. Задержанного подозревают в стрельбе. Об этом 31 октября сообщили в областной милиции.

По данным милиции, инцидент произошел в ночь на 30 августа. Неизвестный мужчина на машине Hyundai Getz несколько раз выстрелил в 29-летнего мужчину, ехавшего на автомобиле Daewoo Nexia. Пострадавшего доставили в больницу.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и задержала в качестве подозреваемого 29-летнего жителя Сузакского района. Мужчина, по данным УВД Джалал-Абада, зарегистрирован в качестве члена ОПГ Колбаева.

Подозреваемого поместили в ИВС. После задержания мужчины пресс-служба УВД опубликовала видео, на котором задержанный отрекается от преступного мира.

ГКНБ начал активно задерживать членов ОПГ и тех, кто с ними связан после убийства Камчы Кольбаева, которого «ликвидировали» 4 октября во время операции по его задержанию, так как он оказал сопротивление.

По данным спецслужбы, в общей сложности были задержаны более 40 активных членов и лидеров ОПГ Кольбаева.

Также в соцсетях стали распространятся видео, где несколько представителей криминалитета отказываются от своего статуса в криминальном мире и намерены далее соблюдать законы страны.

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Автор: Рустам Турсунбеков