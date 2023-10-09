В Госкомитете нацбезопасности рассказали о предварительных результатах нейтрализации организованной преступной группы Камчы Кольбаева (Камчы Асанбека). Сам кримавторитет был убит силовиками во время спецоперации 4 октября.





Как сообщили в ГКНБ, в ходе начатого расследования задержаны более 40 активных членов и лидеров ОПГ Кольбаева, которые «причастны к легализации имущества и активов, добытых в результате вымогательства и рейдерства, а также совершения других тяжких и особо тяжких преступлений».

«Анализ деятельности организованной преступной группы, возглавляемой Кольбаевым, начиная с 2008 года, показывает, что последний планомерно и целенаправленно создавал “криминальную империю”, с главной целью незаконного обогащения его самого и приближенных к нему лиц. По мере укрепления положения К. Асанбека в криминальной среде, пропорционально увеличивались и его незаконные финансовые активы, в том числе за счет добропорядочных предпринимателей, представителей среднего и крупного бизнеса, как в Кыргызстане, так и за его пределами», — говорят в спецслужбе.



Так, по данным Госкомитета, Кольбаев «создавал множество подконтрольных ему успешных бизнес-структур, скрывая за фасадом законного бизнеса».

«Криминальный статус К. Асанбека и неограниченные финансовые ресурсы, а также чувство безнаказанности, в разное время позволили ему влиять на политические процессы в стране, что создавало серьезные угрозы национальной безопасности и недопустимо в современном правовом государстве. Некоторые, включая высокопоставленных чиновников и политиков, опасаясь преступных возможностей группировки К. Асанбека, оказывались под его влиянием, а отдельные сами искали “дружбу и поддержку” криминального авторитета», — заявили в спецслужбе.



Отмечается, что криминальный статус и преступная деятельность позволила Кольбаеву «незаконно обогатиться и стать долларовым миллиардером, а его родственникам и приближенным завладеть дорогостоящими активами, в том числе за рубежом».



По данным ГКНБ, в число незаконных активов лидера преступной группы К. Асанбека, его родственников и приближенных входят более 850 единиц недвижимости, в частности роскошные особняки, коттеджи, элитные клубные дома, многочисленные квартиры в строящихся объектах, центры отдыха, пансионаты, рестораны, земельные участки, конюшни, охотничьи угодья, более 60 дорогостоящих автомашин класса люкс, в том числе бронированные, драгоценности и другое имущество. Отмечается, что для защиты своих преступных активов Кольбаев и его приближенные создавали вооруженные группы под видом охранных агентств, оснащенных современным огнестрельным оружием и экипировкой, которое полностью изъято в рамках проводимого расследования.



«По данным следствия часть имущества К. Асанбека была незаконно выведена из государственной собственности и фактически отобрана у добросовестных предпринимателей. Будет проведена работа по их возврату заинтересованным государственным органам и пострадавшим лицам», — заявили в ГКНБ.



В Госкомитете также рассказали, что уже начата процедура обращения в доход государства части имущества, добытого преступным путем. Так, в двух строящихся объектах, которые переходят государству, Кольбаев владел более 700 квартирами.



По данным ГКНБ, предварительная суммарная стоимость всех активов Кольбаева, добытых им незаконным путем, составляет порядка $1 млрд, на которые наложен арест.

«Это только начальные результаты работы по поиску незаконных активов К. Асанбека и его окружения, которая будет продолжена как внутри страны, так и за ее пределами, в частности в России, Казахстане, Грузии, Турции, ОАЭ (Дубай) и Японии, где он имел бизнес интересы», — подчеркнули в Госкомитете.

В ГКНБ также сообщили, что еще одним источником незаконного обогащения группировки Кольбаева были систематические поборы денег у лиц, содержащихся в заключении, их родственников и простых предпринимателей, под видом пополнения так называемой «воровской казны».

«Отныне ГКНБ будет искоренять подобную преступную практику и соответственно уделять особое внимание данному вопросу, а по каждому факту последует жесткая реакция органов национальной безопасности», — отметили в спецслужбе.



Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обратился к представителям бизнеса с просьбой перестать финансировать ОПГ. В противном случае, как отметил Ташиев, бизнесмены тоже могут быть привлечены к ответственности.

В ГКНБ добавили, что спецслужба продолжит бескомпромиссную борьбу с организованной преступностью и ее проявлениями до полного ее искоренения. Также в Госкомитете призвали обращаться к ним пострадавших от действий ОПГ по номерам: (0312) 66-04-75, 62-65-04, 0702-68-28-68.

Убийство Кольбаева

Камчы Кольбаев — был один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Он состоял на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы (ОПГ).



Кольбаев был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию. По данным ГКНБ, спецслужба расследовала причастность Кольбаева к убийству члена противоборствующей группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо-Чынгыз, которое произошло в СИЗО июле прошлого года.

Во время задержания кримавторитет находился в баре «Блондер Паб», где оказал вооруженное сопротивление силовикам. Спецназ открыл по Кольбаеву ответный огонь на поражение. Врачи установили его смерть на месте от полученных пулевых ранений.

В ГКНБ добавили, что по этому факту возбудили уголовное дело по статьям: «Создание организованной преступной группы», «Незаконный оборот оружия, «Покушение на убийство».



Кольбаева называли «вором в законе». По данным СМИ, его «коронация» прошла в Москве в 2008 году.

В 2012 году тогдашний президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного из крупнейших наркобаронов, в «черный список». В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Власти США даже объявили награду до $5 млн за информацию, которая позволила бы осудить Кольбаева или разрушить его преступные схемы.



Кольбаева несколько раз задерживали в Кыргызстане. Однако в середине августа 2023 года его адвокат Сергей Манукян сообщил, что в отношении Камчы Кольбаева нет никаких уголовных дел.

