Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обратился к представителям бизнеса, владельцам ресторанов и рынков, а также иностранным инвесторам. Он попросил их не «не спонсировать» организованную преступность (ОПГ) и предупредил об ответственности, если они не прекратят это.



«Если кто-то давал деньги членам преступных группировок, прекратите это делать. Если вы продолжите финансирование, вы тоже понесете ответственность. Выясняется, что преступники брали деньги у многих предприятий, бизнесменов, даже у инвесторов и они конфисковывали чью-то собственность», — написал он.

Ташиев призвал пострадавших от действий ОПГ обратиться в ГКНБ.



«Отныне в Кыргызстане не будет криминальной среды и криминальной кассы», — заключил глава ГКНБ.

ГКНБ 6 октября распространил заявление, в котором призвал граждан и предпринимателей сообщать о фактах вымогательства, рейдерства и иных тяжких преступлениях, совершенных лидерами и активными членами ОПГ.



В спецслужбе отметили, что сейчас «органами национальной безопасности в активной фазе продолжается работа по борьбе с организованной преступностью».

«В целях обеспечения безопасности общества и государства, защиты прав и интересов граждан, инвесторов и бизнес сообщества, укрепления инвестиционного климата ГКНБ будет уделяться особое внимание на исключение влияния криминогенного фактора на различные сферы жизнедеятельности страны», — говорилось в сообщении.

До этого сам глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обратился к членам ОПГ, в том числе к приближенным Камчы Кольбаева, которого убили силовики в ходе спецоперации 4 октября и заявил, что «если кто-то попытается поднять голову против общества», то будет «жестко наказан». Он отметил, что «отныне в республике не будет никаких воров в законе и никаких ОПГ».

После предупреждения Ташиева и убийства Кольбаева несколько представителей криминалитета заявили в соцсетях, что отказываются от своего статуса в криминальном мире и намерены далее соблюдать законы страны.