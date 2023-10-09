ГКНБ задержал бывшего депутата парламента Турсунтая Салимова, брата покойного криминального авторитета Алмаза Сулайманова Марса Сулайманова и члена ОПГ Бактыбека Аманкулова. Об этом 8 октября написало издание 24.kg со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации журналистов, бывшему депутату и владельцу рынка «Мадина» в Бишкеке Турсунтаю Салимову предьявлено обвинение по статье «Создание организованной группы или участие в ней».

Сообщается, что он якобы приходится сватом убитому кримавторитету Камчы Кольбаеву. Но представитель Салимова назвал информацию о связи Салимова с Колбаевым и преступным сообществом недостоверной.

Также стало известно, что Марсу Сулайманову, брату покойного криминального авторитета Алмазбека Сулайманова, известного по прозвищу Лимонти, также предъявлено обвинение по статье «Создание организованной группы или участие в ней».

А член ОПГ Бактыбек Аманкулов, известный по прозвищу Баха, задержан в рамках расследования уголовного дела об убийстве кримавторитета Чыңгыза Жумагулова, известного по прозвищу Доо Чынгыз.

При этом в ГКНБ пока не давали официальных комментариев или опровержения по этим задержаниям.

Убийство Кольбаева

Криминальный авторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию. По данным ГКНБ, спецслужба расследовала его причастность к убийству члена противоборствующей группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо Чынгыз, которое произошло в СИЗО июле прошлого года.

После этого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обратился к членам ОПГ, в том числе к приближенным Кольбаева и предупредил, что «если кто-то попытается поднять голову против общества или будет организовывать какие-то противозаконные действия, будут жёстко наказаны согласно закону».