Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обратился к членам ОПГ, в том числе к приближенным Камчы Кольбаева, которого убили силовики в ходе спецоперации.



«Я предупреждаю всех тех, кто находился рядом с кримавторитетом, который был вчера ликвидирован: если кто-то попытается поднять голову против общества или будет организовывать какие-то противозаконные действия, будут жёстко наказаны согласно закону. Что я предупреждаю, всегда я выполняю. Обращаясь к этим криминальным элементам: не нарушайте закон. Отныне в нашей стране не будет никаких воров в законе, никаких ОПГ. Кто собирается создать новых воров, новых лидеров, будем наказывать в жёсткой форме», — предупредил он.

Ташиев отметил, что отныне не будет того, что «вместо старого вора в законе приходил новый».



«Теперь новых лидеров ОПГ и воров в законе не будет в нашей стране. Это раз и навсегда, пусть запомнят все. Я ответственно заявляю, что те, кто попытаются, будут наказаны», — добавил он.



Убийство Кольбаева

Камчы Кольбаев — был один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Он состоял на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы (ОПГ). Его ОПГ считалось одной из многочисленных в стране.



Кольбаев был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию. По данным ГКНБ, спецслужба расследовала причастность Кольбаева к убийству члена противоборствующей группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо-Чынгыз, которое произошло в СИЗО июле прошлого года.

Во время задержания кримавторитет находился в баре «Блондер Паб», где оказал вооруженное сопротивление силовикам. Спецназ открыл по Кольбаеву ответный огонь на поражение. Врачи установили его смерть на месте от полученных пулевых ранений.

В ГКНБ добавили, что по этому факту возбудили уголовное дело по статьям: «Создание организованной преступной группы», «Незаконный оборот оружия, «Покушение на убийство».



Кольбаева называли «вором в законе». По данным СМИ, его «коронация» прошла в Москве в 2008 году.

В 2012 году тогдашний президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного из крупнейших наркобаронов, в «черный список». В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Власти США даже объявили награду до $5 млн за информацию, которая позволила бы осудить Кольбаева или разрушить его преступные схемы.



Кольбаева несколько раз задерживали в Кыргызстане. Однако в середине августа 2023 года его адвокат Сергей Манукян сообщил, что в отношении Камчы Кольбаева нет никаких уголовных дел.