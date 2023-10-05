Кыргызстанская спортсменка по легкой атлетике Сардана Трофимова выиграла бронзовую медаль на Азиатских играх в Китае. Об этом 5 октября сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Трофимова финишировала в марафонской дисциплине среди спортсменок, пробежав 41 километр за 2 часа 28 минут 41 секунду.

Юнис Чебичи Чумба из Бахрейна, занявшая первое место в этой гонке, пробежала финишную черту за 2 часа 26 минут 14 секунд, а занявшая второе место китаянка Чжан Дэшунь добежала до финиша за 2 часа 27 минут 55 секунд.

35-летняя Сардана Трофимова – атлетка из Якутии. В прошлом году она получила кыргызское гражданство. Спортсменка впервые участвует на больших соревнованиях от имени Кыргызстана.

На Азиатских играх в Китае национальная сборная завоевала в общей сложности четыре медали. Из них Эрлан Шеров, Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков удостоились золотой медали, Раззак Бейшекеев выиграл бронзовую медаль. Спортсмены заняли третье место в командном зачете.

XIX летние Азиатские игры стартовали 23 сентября и завершатся 8 октября. В Играх принимают участие около 12 500 спортсменов из 45 стран. Атлеты соревнуются в 40 видах спорта.

Авторка: Назайым Тилевалдыева

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