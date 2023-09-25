24 сентября завершился чемпионат мира по борьбе 2023 года, который проходил в Сербии. Сборная Кыргызстана итогам турнира заняла третье место в общекомандном зачете.

Кыргызстанские борцы завоевали три золотых медали, одно — серебро и взяли одну бронзу.

Золото завоевали Айсулуу Тыныбекова (до 62 кг), борцы греко-римского стиля Акжол Махмудов (77 кг) и Жоламан Шаршенбеков (60 кг). Серебро завоевала Айпери Медет кызы (76 кг), а бронзу взял борец вольного стиля Тайырбек Жумашбек уулу (61 кг).

Кроме того, у кыргызской сборной уже пять лицензий на Олимпийские игры в Париже 2024 года. Путевки завоевали борцы Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков, Айпери Медет кызы и пловец Денис Петрашов.



Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.