Китайский холдинг Sinomash намерен реализовать проект по перекачке чистой питьевой воды из Кемпир-Абадского водохранилища в город Фергану в Узбекистане. Об этом со ссылкой на администрацию Ферганской области пишет Радио «Озодлик» (узбекская служба Радио «Свобода»).

По данным издания, уже достигнуты предварительные договоренности с Sinomash. Кроме того, компания также осуществит строительство и капитальную реконструкцию социальных учреждений региона.

Сообщается, что в рамках визита главы области Хайрулло Бозорова в Китай было подписано 29 инвестиционных соглашений и торговых контрактов на общую сумму $1,37 млрд. А с китайскими финансовыми институтами достигнута предварительная договоренность по проектам на сумму до $300 млн.

17 ноября 2022 депутаты Жогорку Кенеша проголосовали за законопроекты о ратификации по границе с Узбекистаном и о совместном управлении Кемпир-Абадским водохранилищем.

Документы предполагают передачу 4485 га земли под водохранилищем Узбекистану и взамен Кыргызстане получает более 19 тысяч гектаров в нескольких областях. Также Кыргызстан и Узбекистан намерены создать совместную комиссию для управления Кемпир-Абадом.

Президенты двух стран затем подписали документы, а в январе 2023 года Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеёв обменялись ратификационными грамотами Договора между двумя странами об отдельных участках совместной границы. После этого Жапаров заявил, что Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс делимитации госграницы.

Однако соглашение по Кемпир-Абаду вызвал недовольство части общества в Кыргызстане. Около 30 активистов, политиков и правозащитников выступили против этого соглашения и создали Комитет по защите Кемпир-Абада. В октябре 2022 года милиция задержала их по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков.

Сами фигуранты дела, которое стало известно как Кемпир-Абадское, не признают вину и неоднократно заявляли о давлении.

Задержания активистов и политиков осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.

Фото на главной: Даниль Усманов / Eurasianet.