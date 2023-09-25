В Бишкеке со стены музея ИЗО имени Гапара Айтиева стерли мурал KYZ PWR, который ранее нарисовала арт-группа Basicolors. Об этом 24 сентября сообщила медэкспертка Елена Баялинова на своей странице в Фейсбук.

По ее словам, рабочие, которые стерли мурал, сообщили ей, что они исполняют указание главы музея Айгуль Мамбетказиева.

«Вандалы-рабочие сказали, что исполняют указание директора музея и что у здания, как у памятника архитектуры, есть охранная грамота, и что нужно было, оказывается, спросить разрешения у “Бишкекглавархитектуры” и у Минкульта. Короче, нагнали страху, и первые уполномоченные лица музея, испугавшись гнева своих начальников, даже не попытались как-то договориться с чиновниками и защитить данное уличное произведение искусства», — написала Баялинова.

В Минкультуры «Клоопу» сообщили, что мурал стерли согласно предписанию «Бишкекглавархитектуры», добавив, что министерство такого поручения не давало.

Мурал на стене музея ИЗО в Бишкеке открыли 12 сентября. Авторы мурала тогда сообщили, что в его центре изображена девушка, олицетворяющая дух расширения прав и возможностей женщин. Вокруг нее замысловатые узоры из цветов, которые символизируют разнообразие и богатство женского опыта и вклада в развитие.