Кабинет министров ввел запрет на вывоз (экспорт) отдельных видов сельхозтоваров, а именно на пшеничной муки и зерно продовольственной пшеницы, сроком на шесть месяцев.

Как сообщили в Кабмине, соответствующее постановление 22 сентября подписал глава Кабмина Акылбек Жапаров.

Отмечается, что это сделано в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары.

На рынках Кыргызстана за последнюю неделю резко выросли цены на хлеб и муку. Как пишет «Азаттык», в среднем, мешок муки, импортируемой из Казахстана, подорожал на 1000 сомов.

Вопрос высоких цен на муку поднимался и в парламенте. На заседании 21 сентября некоторые депутаты раскритиковали работу Кабмина. Депутат Марлен Маматалиев же был недоволен нерасторопностью чиновников и предложил купить «Сникерс», для тех, кто ответственен за продовольственную безопасность, чтобы они не тормозили.

Ответил парламентариям глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он сказал, что некоторые парламентарии «хайпуют» на теме подорожания муки и заявил, что цена на муку больше не вырастет, так как государством приняты меры. Он подчеркнул, что «продовольственная безопасность страны обеспечена в полном объеме».

В самом Кабмине рост цен на казахстанскую муку объяснили сезонностью загруженности железных путей, по которым ее завозят из Казахстана в Кыргызстан.

Замглавы Кабмина Бакыт Торобаев отметил, что если власти заметят ажиотаж, связанный с дефицитом пшеницы, то из Госматрезервов разбронируют необходимое количество пшеницы для мукомольных предприятий. Он отметил, что в Госматрезерве имеется достаточно продуктов первой необходимости и власти могут обеспечить продовольственную безопасность страны минимум на пять месяцев.

