Лидера фракции «Бүтүн Кыргызстан» Адахана Мадумарова допросили еще по одному делу в главном следственном управлении МВД. Об этом 23 сентября сообщил его адвокат Майрамбек Жумабеков.

По его словам, допрос Мадумарова длился почти пять часов. На Мадумарова написал заявление некий Чынгыз Абдымомунов, который перед выборами в 2015 году якобы отдал в кассу партии «Бүтүн Кыргызстан» $50 тысяч и, чтобы вернуть деньги, он написал заявление в милицию.

«По данному делу все материалы зарегистрированы. Было ли возбуждено дело или нет, позже сообщит следователь. Мадумаров сказал: “С тех пор прошло восемь лет. Я ничего не знаю. Наша партия не собирает деньги. В уставе партии нет сбора денег с кандидатов”», — сообщил адвокат.

Также адвокат подчеркнул, что в ночь с 22 на 23 сентября Мадумарову дважды вызывали скорую помощь. МВД на момент публикации материала не сообщило информации о допросе Мадумарова и обстоятельствах нового дела.

Задержание Мадумарова

Лидера фракции «Бүтүн Кыргызстан» Адахана Мадумарова задержали 2 сентября. Ему предъявлено обвинение по статье «Государственная измена». Суд водворил его в СИЗО ГКНБ до 24 октября.

Дело политика связано с протоколом об участке Төрт-Көчө на кыргызско-таджикской границе, который Мадумаров подписал в 2009 году в бытность секретарем Совбеза. В тот год Мадумаров подписал протокол об аренде у Таджикистана участка площадью 5 гектаров для ремонта дороги Ош — Баткен — Исфана и строительства моста.

Сам Мадумаров говорил, что этот документ не имеет юридической силы, а президент Садыр Жапаров заявлял, что протокол остается в силе, на основании чего таджикская сторона оспаривает участок Төрт-Көчө.

В июне 2023 года Жогорку Кенеш дал согласие на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности по представлению генпрокурора. Тогда Мадумарова обвиняли в подписании протокола по кыргызско-таджикской границе в 2009 году (обвинялся по статье «Превышение власти») и по Кемпир-Абадскому делу (статьи «Подготовка к насильственному захвату власти» и «Приготовление к организации массовых беспорядков»).

Ранее Мадумаров неоднократно выступал с критикой действующей власти за несоблюдение Конституции и нарушения прав граждан.

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