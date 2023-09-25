Депутат Марлен Маматалиев инициировал поправки в закон «О дорожном движении». Законопроект, как отмечает инициатор, направлен на обеспечение безопасности дорожного движения путем законодательного урегулирования вопросов, связанных с эксплуатацией средств передвижения таких как электросамокаты. Документ вынесен на общественное обсуждение 22 сентября.

Маматалиев предлагает ввести в закон средство «О дорожном движении» новое понятие — средство индивидуальной мобильности, а также приравнять лица на этих устройствах к пешеходам. Тем самым они будут обязаны спешится на пешеходных переходах.

*Средство индивидуальной мобильности — это устройство, предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и/или мускульной энергии человека (электросамокаты, самокаты, гироскутеры и иные подобные устройства).

В городах Кыргызстана, в первую очередь Бишкеке и Оше стали популярны электросамокаты. По неофициальным данным, сейчас на территории Бишкека насчитывается порядка 30 тысяч средств индивидуальной мобильности, причем с каждым днем их количество только растет.

Однако, как отмечает депутат, такое их количество приводит к некоторым «неблагоприятным ситуациям» ввиду того, что дороги, в том числе аллеи и тротуары, не рассчитаны для езды по ним на электросамокатах и других устройствах.

Маматалиев предлагает наделить Кабмин и органы местного самоуправления полномочиями по утверждению правил, определяющих порядок и условия эксплуатации средств индивидуальной мобильности. Кроме этого, законопроектом предлагается обязать органы местного самоуправления осуществлять отвод дополнительных дорожек, предназначенных для средств индивидуальной мобильности на всех имеющихся дорогах, в том числе при проектировании, строительстве и ремонте новых дорог, со всеми дорожными знаками.

Как пишет инициатор в справке-обосновании, дальнейшая реализация законопроекта потребует подготовки и принятия определенных подзаконных актов со стороны Кабмина, которые должны четко регулировать все вопросы, связанные с эксплуатацией средств индивидуальной мобильности.



При подготовке этих законопроектов депутат предлагает включить в них следующее:

лица использующие средства индивидуальной мобильности двигаются по специально отведённой полосе/линии, в случае ее отсутствия по правому краю обочины;

обязать лиц, использующих средства индивидуальной мобильности при переходе дорог и движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости оборудовать его всеми необходимыми предметами со светоотражающими элементами;

собственники пунктов проката средств индивидуальной мобильности обязаны проводить инструктаж по соблюдению правил дорожного движения, а также поддерживать средства индивидуальной мобильности в надлежащем техническом состоянии;

в случае если неисправность средства индивидуальной мобильности, послужило причиной ДТП, то ответственность за последствия возлагается на собственников этих средств индивидуальной мобильности.

Маматалиев также предлагает Кабмину принять и «другие необходимые мероприятия для защиты жизни и здоровья всех участников дорожного движения и предотвращения возникновения ДТП».

Фото на главной иллюстративное: Unsplash / Jonas-Jacobsson.