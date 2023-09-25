Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев на своей странице в Фейсбуке обратился к тем, у кого есть «нечистые помыслы». Он заявил, что сейчас в Кыргызстане нет «неприкасаемых» и любой, кто совершает преступления будет привлечен к ответственности.



Султанбаев рассказал о неком «недобросовестном гражданине». По его словам, он был бизнесменом, и прикрываясь связями с высокопоставленными чиновниками, угрожал инвесторам физической расправой и вымогал у них деньги в особо крупном размере. По данным МВД, подозреваемый вымогал у иностранного гражданина $200 тысяч.

Однако, как сообщил Султанбаев, это информация дошла до президента Садыра Жапарова и тот поручил провести расследование, в результате которого этот мужчину задержали и взяли под стражу. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство».

«Президент Жапаров еще раз напоминает о том, что в Кыргызстане нет “неприкасаемых”. Любой в стране, кто запугивает инвесторов высокопоставленными связями, препятствует их деятельности, использует инвесторов в личных целях и требует от них незаконных средств — будут незамедлительно задержаны. Те, кто считают, что могут вводить в заблуждение главу государства или же думают, что он ничего не узнает – сильно ошибаются», — предупредил он.

Султанбаев отметил, что президент регулярно получает оперативную информацию от ГКНБ, МВД и других частных источников.

«В настоящее время глава государства располагает информацией о том, кто еще угрожает инвесторам и требует от них денег, ссылаясь на свои “высокопоставленные связи”. В местах заключения достаточно мест для желающих реализовать свои нечистые помыслы», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее сам президент, комментируя задержание своего двоюродного племянника Улана Жапарова, отмечал, что «сейчас другое время» и ко всем будет «одинаковое отношение».