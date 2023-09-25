Сотрудники милиции задержали трех мужчин по подозрению в вымогательстве денег у иностранного гражданина. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе МВД.



По данным ведомства, 24 сентября в Следственную службу МВД с заявлением обратился иностранец Х.С. с просьбой принять меры в отношении гражданина Т.Н. По данным издания Sputnik.kg, речь идет о Толонбае Нурбаеве, который занимался привлечением инвестиций для строительства города Асман на побережье Иссык-Куля.

По словам пострадавшего, Т.Н., прикрываясь связями с высокопоставленными чиновниками, в сговоре со своим сыном по имени Ислам и неким Фазилом, угрожали расправой трем иностранцам и членам их семьи, если те не напишут заявление на Х.С. о том, что пострадавший получал от них и рабочих, строящих новое здание администрации президента, по 150 тысяч сомов.



В МВД сообщили, что подозреваемые шантажировали его тем, что правоохранительные органы собрали материалы в его отношении и вымогали у пострадавшего $200 тысяч.

По этому факту МВД возбудило уголовное дело по статье «Вымогательство» и провел обыски по месту проживания Т.Н.

«В ходе обыска в его автомашине марки BMW X7 обнаружены и изъяты наркотическое вещество темно-зеленное цвета со специфическим запахом, металлический кастет и боевые патроны в количестве 11 штук. 24 сентября в рамках данного уголовного дела были задержаны Н.И. 2001 года рождения и М.Ф. 1997 года рождения, гражданин другой страны. 25 сентября был задержан Т.Н. 1978 года рождения. Всех водворили в ИВС ГУВД Бишкека», — рассказали в ведомстве.

Комментируя это задержание, пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявил, что расследование по этому факту поручил провести глава государства.

«Президент Жапаров еще раз напоминает о том, что в Кыргызстане нет “неприкасаемых”. Любой в стране, кто запугивает инвесторов высокопоставленными связями, препятствует их деятельности, использует инвесторов в личных целях и требует от них незаконных средств — будут незамедлительно задержаны. Те, кто считают, что могут вводить в заблуждение главу государства или же думают, что он ничего не узнает – сильно ошибаются», — предупредил он.

Ранее сам президент, комментируя задержание своего двоюродного племянника Улана Жапарова, отмечал, что «сейчас другое время» и ко всем будет «одинаковое отношение».